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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
14 вересня 2026, 13:13

"Віддайте території – і буде угода": що стоїть за заявою Кушнера

14 вересня 2026, 13:13
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Зять Трампа і переговорник Джаред Кушнер каже, що якби Україна погодилась віддати території, які вимагає Путін, ми б уже мали угоду
Зять Трампа і переговорник Джаред Кушнер каже, що якби Україна погодилась віддати території, які вимагає Путін, ми б уже мали угоду
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В той же час наш Буданов, який в групі переговорників сказав, що переговори продовжаться в жовтні. А до того він очікує продовження ударів Росії по українських об'єктах. Власне, тактика цих ударів зрозуміла – паралізувати економіку через постійні дронові і ракетні атаки, не завжди масовані, але регулярні. Далі – тримати в страху населення, щоб ти ніколи не був у безпеці, ані в спальнику Києва, ані на АЗС Звягеля, ані на пункті пропуску на західному кордоні в цивільному автобусі.

Нащо такі голослівні заяви Кушнеру – ясно. Він прагне лишатися топ-переговорником, але результатів аж нуль. Ще й директор ЦРУ на пʼяти наступає, який цілком може наступним топ-переговорником, посунувши любимого зятька та старого гольфіста.

Нащо Кушнера так умаслює Кіріл Дмітрієв – теж чітко зрозуміло. Його задача завжди була відтягувати санкції проти РФ, і тут же та сама гра – максимально відтягнути санкції покійного Грема.

А що наші переговорники?

Якусь мляву заяву про удар по АЗС на пункті "Ягодин" РНБО зробило уже тоді, коли відео облетіли телеграми і тредс з обох боків кордону.

Наші переговорники по великому рахунку теж не внушають довєрія. Бо Буданов, Умєров, Арахамія – в різній мірі засвітились в нашумілій плівковій трилогії НАБУ та САП. Що кидає тінь сумління – а чи не шукають ці персони зручних виходів для себе, а не для держави? Єдиний, хто ніде не засвітився це Кислиця.

Але хотілось би притомних пояснень, про які території йде мова. Про Донбас чи вже географія розширена.

Ба більше, всі ми розуміємо виверти Росії – завтра вона може заявити права на Запоріжжя, Кривий Ріг чи Одесу, які ісконно русскіє города. І зятям Трампа буде фіолетово, що обіцяти, бо їх діти і внуки там не житимуть.

Чому тут важлива комунікація? Щоби знаєте не вийшло так, що у разі поганих сценаріїв на Донбасі – оці переговорники не вийшли і не сказали, а ви знаєте ми старались, але там умовний Білецький відповідав. То з цих воєнних і питайте.

Тим паче я памʼятаю головну задумку Арахамії ще з часів його пояснень про Стамбул. Зе-влада хоче референдум і хоче перенести свою відповідальність на спини народу.

Що ж – коли у новому зверненні на Новий Рік Зеленський знову пообіцяє, що угода вже готова на 90%, памʼятайте – що ті 10%, про які він не сказав, це щось таке, як нинішні ночі в Одесі, Стрию та на кордоні з Польщею.

Думаю, восени ця парочка нафталінових переговорників з США піде з горизонту, а от наші мужі, на жаль, лишаться.

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Донбас Україна РФ війна перемовини російська армія Путін територіальні поступки переговори про мир Кушнер
 
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