Понад 30 атак за день: на Дніпропетровщині є загиблий та 7 поранених

Фото: поліція Дніпропетровської області

Упродовж 14 вересня російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією

Про це повідомила обласна військова адміністрація, передає RegioNews .

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро дістали поранень.

У Павлограді внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджені автомобілі. Загинула одна людина, ще шестеро людей дістали поранень.

На Нікопольщині російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені навчальні заклади, підприємство, об'єкти інфраструктури, багатоквартирний і приватний будинки, а також автомобілі. Одна людина постраждала.

На Криворіжжі під ударом опинилася Зеленодольська громада. Там пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватний будинок.

У Синельниківському районі російські війська завдали удару по Маломихайлівській громаді.

Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російських атак 14 вересня загинула одна людина, ще троє цивільних отримали поранення.