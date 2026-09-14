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14 вересня 2026, 23:40

Удари РФ по логістиці: буде в Україні дефіцит

14 вересня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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Ритейлери готують нові маршрути, щоб не залишити українців без базових товарів. Це стало необхідністю через удари РФ по складах

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Експерти зазначають, що нестачі продовольства в Україні немає. Проте є ситуативна відсутність товарів у магазинах. Це пов'язано зі складнощами доставки. При цьому міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що український агросектор виробляє базові продукти зі значним надлишком, тому загроза тотального дефіциту для українських споживачів наразі відсутня.

"Зараз логістика вибудовується так, щоб автомобілі рухалися без стадії накопичення, як це вже відпрацьовано на ринку палива", - каже міністр.

Нагадаємо, раніше росіяни завдали удару безпілотником по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Запоріжжі. Внаслідок влучання дрона в будівлю торговельного центру виникла масштабна пожежа площею близько 2000 кв. метрів.

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