Бензин в Україні космічно дорожчає: які тепер ціни на АЗС
Пальне в Україні продовжує стрімко зростати. Середні ціни на дизель рухаються до сотні
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 14 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 88,88 гривні за літр (+1,46 гривні);
- бензин А-95 – 85,01 гривні за літр (+1,05 гривні);
- бензин А-92 – 80,59 гривні за літр (+0,90 гривні);
- дизпальне – 95,94 гривні за літр (+1,31 гривні);
- автогаз – 43,51 гривні за літр (+0,07 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Відомий український актор загинув на фронті
15 вересня 2026, 00:35Удари РФ по логістиці: буде в Україні дефіцит
14 вересня 2026, 23:40На Буковині чоловіку обчистили картку, коли він шукав роботу
14 вересня 2026, 23:20У Харкові жінка викрала в професора понад 3 мільйони
14 вересня 2026, 22:55Помер директор клініки репродуктології Ігор Ільїн, на якого в Києві скоїли замах
14 вересня 2026, 22:51У Києві чоловік ґвалтував психчно хвору падчерку: вона народила від нього дитину
14 вересня 2026, 22:40У Дніпрі викрили чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії
14 вересня 2026, 22:19Понад 30 атак за день: на Дніпропетровщині є загиблий та 7 поранених
14 вересня 2026, 21:50РФ та Україна більше не атакуватимуть енергетику один одного - Трамп
14 вересня 2026, 21:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »