Фото: Національна поліція

У Дніпрі викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За свої послуги він просив тисячі євро

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Організатором схеми виявився 53-річний дніпрянин. Він розробив схему переправлення людей до прикордонної зони поблизу кордону з Республікою Молдова. За свої послуги він просив спочатку 4-5 тисяч доларів, а потім збільшив суму до 8 тисяч доларів. Клієнтів він шукав серед чоловіків призовного віку.

"Під час чергової зустрічі фігурант отримав від клієнта кошти. Одразу після цього правоохоронці затримали його", - кажуть у поліції.

Нагадаємо, раніше на кордоні на Буковині викрили чоловіка з фальшивими документами на дітей. Він придбав підробки у невідомої особи за 3000 доларів.