Торгував "бронями" та фальшивим "Резервом+": у Кропивницькому викрили ділка-ухилянта

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За версією слідства, чоловік пропонував військовозобов’язаним одразу кілька незаконних способів уникнути призову, заробляючи на цьому тисячі доларів.



Одним із них було фіктивне працевлаштування на державне підприємство, яке нібито давало можливість отримати бронювання від мобілізації. За це підозрюваний вимагав 5 тисяч доларів США, запевняючи, що має необхідні зв’язки та може вплинути на ухвалення потрібного рішення посадовими особами.



Ще одним способом, за даними слідства, було встановлення на телефон копії застосунку "Резерв+". Зовні вона повністю повторювала офіційний сервіс, однак містила неправдиві відомості про нібито наявне бронювання. За встановлення такого застосунку чоловік отримав 5 тисяч гривень, а після його передачі мав отримати ще 500 доларів США.



Слідство встановило, що саме цей фейковий застосунок військовозобов’язаний продемонстрував під час перевірки документів представникам ТЦК та СП, створивши видимість законних підстав для відстрочки від мобілізації.



Після отримання другої частини обумовлених коштів підозрюваного затримали співробітники СБУ.



Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та пропозицію здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди.



Нагадаємо, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього члена добровольчого формування територіальної громади. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб.