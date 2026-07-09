Акторка Наталка Денисенко після заручин пояснила, чому квапиться з весіллям
Акторка Наталка Денисенко та підприємець Юрій Савранський нещодавно заручились. Артистка пояснила, чому вони так поспішають планувати весілля
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами Наталки Денисенко, після пропозиції у неї в житті турборежим. Виявилось, пара одразу почала планувати весілля. Причиною став шалений графік. Вони зрозуміли, що серйозні рішення доведеться ухвалювати швидше.
При цьому у побутових питаннях у захоханих повна гармонія.
"У нас із Юрієм дуже особливі стосунки. Це один із психологічно найстабільніших чоловіків, яких я взагалі зустрічала у своєму житті. І один із найспокійніших. Навіть у моменти, коли я дозволяла собі дуже багато різних емоцій, він завжди казав: "З тобою все в порядку". Я ніколи не відчувала від нього тиску. Тому його сила – у м'якості й спокої, – зворушливо описала свого майбутнього чоловіка зірка", - каже акторка.
Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко та підприємець Юрій Савранський поїхали на відпочинок у Туреччину. Саме там він і зробив їй пропозицію у присутності її сина.