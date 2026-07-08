"Бив ногами та пошкодив протез": у Полтаві розслідують напад на ветерана ЗСУ

Фото: Суспільне Полтава

У Полтаві 43-річний ветеран Збройних сил України Роман Махновський заявив, що його побив 20-річний водій електросамоката після зауваження на дорозі

Про це інформує "Суспільне Полтава", передає RegioNews.

Інцидент стався 2 липня. Роман Махновський разом із дружиною та донькою їхав автомобілем до спортзалу. За словами чоловіка, дорогою він побачив хлопця на електросамокаті, який рухався між автомобілями, керував однією рукою, а іншою говорив телефоном.

"Перед нами їхала ГАЗель, і збоку неї їхав електросамокат метрів за 20. Виявилося, він однією рукою рулює, другою – говорить по телефону. Я йому посигналив, бо він почав маневрувати по дорозі", – розповів ветеран.

Після цього, за словами Махновського, водій самоката наздогнав автомобіль і попросив зупинитися. Коли чоловік вийшов із машини, між ними виникла бійка.

"Він відразу до мене і бити. І в голову бив, і в груди, і ногами в живіт, тримав за футболку. Я теж захищався, як міг, але його координація рухів і моя дуже відрізняються – у нього дві руки, а в мене їх немає", – зазначив Роман.

Під час сутички юнак, за словами ветерана, зірвав йому протез руки. Пристрій пошкодився, тому його довелося віддати на ремонт.

"Руку мені зірвав, протез зламаний. Це був новий протез, його треба робити чи ремонтувати", – сказав Махновський.

Дружина ветерана Юлія розповіла, що намагалася захистити чоловіка, але також отримала удар.

Після конфлікту, за словами Романа, водій самоката викликав друзів і батька. Ветеран зателефонував братові, а його дружина звернулася до поліції.

Ветеран ЗСУ Роман Махновський із дружиною та донькою. Суспільне Полтава

Роман Махновський двічі ставав на захист України: у 2014 році добровольцем, а після початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року. У серпні того ж року він втратив обидві руки під час танкового обстрілу поблизу Бахмута. Одну кінцівку йому протезували.

Того ж дня ветеран звернувся до лікарні та написав заяву до поліції. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб повідомив, що досудове розслідування триває. Наразі підозру у справі нікому не оголосили.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці затримали 25-річного мешканця сусіднього села, який жорстоко побив 42-річного місцевого жителя, військовослужбовця, що перебуває на реабілітації. Зловмиснику світить від 5 до 8 років.

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