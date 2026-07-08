Блогер Богдан Шелудяк опинився під крапленицею: він пояснив чому

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Богдан Буше опублікував фото, на якому можна побачити, що він під крапленицею. При цьому він одразу заспокоїв людей і пояснив, що звернувся до медиків планово: здав усі аналізи та пройшов повний чекап організму, після чого лікарі призначили йому курс підтримувальних процедур.

"Зараз я зробив антиоксидантну крапельницю, для того, щоб почистити кров. Зараз капаю різні вітаміни для того, щоб краще засвоювалося залізо, наприклад, з їжі, і для того, щоб підтримувати імунітет, бо з імунітетом у мене достатньо складна ситуація, але такими речами його можна підтримувати і плюс-мінус бути в балансі", - розповів Богдан.

Нагадаємо, раніше Богдан "Буше" Шелудяк зізнався, як живе після серйозного діагнозу. Наразі йому потрібно регулярно проходити обстеження.