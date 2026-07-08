Співак LAUD шокував видом з його балкона після обстрілу

Фото з відкритих джерел

Співак LAUD показав, який вид відкривається з його балкона після обстрілу столиці. На фото можна побачити руйнівні наслідки російського терору

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Співак опублікував кадри, які зробив на своєму балконі. Тут можна побачити понівечені внаслідок обстрілів росіян будинки. Артист підписав це з гіркою іронією:

"Чіл на балконі по-київськи".

Слід зазначити, що у ніч проти 2 липня квартира співака LAUD теж постраждала. В його оселі повністю повилітали вікна. На щастя, ані він, ані хтось з його близьких не постраждав.

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілу також постраждав будинок, у якому з родиною живе родина акторки Олени Кравець.