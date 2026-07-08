Співак LAUD шокував видом з його балкона після обстрілу
Співак LAUD показав, який вид відкривається з його балкона після обстрілу столиці. На фото можна побачити руйнівні наслідки російського терору
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Співак опублікував кадри, які зробив на своєму балконі. Тут можна побачити понівечені внаслідок обстрілів росіян будинки. Артист підписав це з гіркою іронією:
"Чіл на балконі по-київськи".
Слід зазначити, що у ніч проти 2 липня квартира співака LAUD теж постраждала. В його оселі повністю повилітали вікна. На щастя, ані він, ані хтось з його близьких не постраждав.
Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілу також постраждав будинок, у якому з родиною живе родина акторки Олени Кравець.
Співачка Світлана Табарарова зізналась, чи виплатила вже борг за будинокВсі новини »
07 липня 2026, 01:35Двоюрідного брата відомої співачки затримали ТЦК: вона публічно звернулась до Зеленського
07 липня 2026, 00:55Українська акторка Анна Саліванчук підтвердила роман вперше після розлучення з депутатом
03 липня 2026, 23:30
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Кидайте це і йдіть у зал: відома українська блогерка зізналась, чому у неї стався інсульт
08 липня 2026, 01:35Блогер Богдан Шелудяк опинився під крапленицею: він пояснив чому
08 липня 2026, 00:55На український ринок прийшов кавун: які ціни та чи буде здешевлення
07 липня 2026, 23:55Дизель рухнув у ціні: як змінились цінники на АЗС
07 липня 2026, 23:35Смертельна ДТП на Київщині: іномарка на влетіла у мотоцикл
07 липня 2026, 23:15Масове отруєння на Закарпатті: після відпочинку в готелі госпіталізовано 12 осіб, більшість — діти
07 липня 2026, 22:54"Ворог буде бити саме по заходу": мер Франківська попередив про необхідність посилювати ППО
07 липня 2026, 22:45Ракетний удар по Вишневому: кількість загиблих зросла, на місці трагедії працюють 200 рятувальників
07 липня 2026, 22:20Замах у Монако: затримали двох чоловіків, причетних до смерті Березовської
07 липня 2026, 21:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі блоги »