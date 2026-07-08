Кидайте це і йдіть у зал: відома українська блогерка зізналась, чому у неї стався інсульт

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Українська блогерка Аніта Соловей два роки тому пережила ішемічний інсульт. Тепер вона відверто розповіла, що це призвело до серйозних наслідків

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Аніта Соловей пережила інсульт, коли їй було лише 29 років. За її словами, причиною, зокрема, стало багаторічне куріння. Вона розповіла, що курила сигарети та кальяни, і не підозрювала, що це поступово руйнує її судини.

"Я була адептом цього. А судини в цей час руйнувалися. Дуже прошу всіх, хто читає, викинути нафіг то все. Я стала людиною з інвалідністю, а могло бути ще гірше. За здоров’ям стежила, чекапи проходила. Тож кидайте курити і йдіть у зал. Він знижує на 33% імовірність судинних хвороб", - каже Аніта Соловей.

Нагадаємо, що інсульт у блогерки стався у 2024 році прямо під час вебінару. Їй стало зле, після чого викликали медиків. У результаті лікарі діагностували у 29-річної Аніти ішемічний інсульт. Згодом через порушення кровообігу в блогерки різко погіршився зір, а попереду на неї чекала тривала реабілітація.