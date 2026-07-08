Маленьке життя серед руїн: у Вишневому рятувальники врятували їжачка

Фото: ДСНС

У місті Вишневе Київської області рятувальники під час ліквідації наслідків російського обстрілу знайшли серед зруйнованих будинків їжачка

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

На щастя, тваринка не постраждала. Після огляду рятувальники випустили їжачка назад у природне середовище.

У ДСНС зазначили, що під час роботи на місцях ворожих ударів надзвичайники дбають не лише про порятунок людей, а й про допомогу тваринам, які опинилися в небезпеці.

Нагадаємо, що у Києві під час ліквідації наслідків російського обстрілу надзвичайники врятували кота, який залишився у пошкодженій квартирі.