Маленьке життя серед руїн: у Вишневому рятувальники врятували їжачка
У місті Вишневе Київської області рятувальники під час ліквідації наслідків російського обстрілу знайшли серед зруйнованих будинків їжачка
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
На щастя, тваринка не постраждала. Після огляду рятувальники випустили їжачка назад у природне середовище.
У ДСНС зазначили, що під час роботи на місцях ворожих ударів надзвичайники дбають не лише про порятунок людей, а й про допомогу тваринам, які опинилися в небезпеці.
Нагадаємо, що у Києві під час ліквідації наслідків російського обстрілу надзвичайники врятували кота, який залишився у пошкодженій квартирі.
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