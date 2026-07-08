У Дніпрі колишня військова за 20 тисяч доларів продавала "непридатність"

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У Дніпрі будуть судити колишню військову. З'ясувалось, що вона організувала схему з фіктивними документами для ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, наприкінці минулого року колишня військова запропонувала військовозобов’язаному за 20 000 доларів США допомогти уникнути мобілізації. За ці гроші вона пообіцяла організувати виготовлення фіктивних документів про неіснуючу хворобу та вплинути на ТЦК.

Її затримали після того, як вона отримала першу частину суми. Наближчим часом вона постане перед судом.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.