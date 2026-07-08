Ціни на бензин падають: які цінники на українських АЗС
В Україні через загострення ситуації на Близькому Сході регулярно змінюються ціни на АЗС. При цьому уряд запровадив заходи для уникнення різкого подорожчання
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 8 липня в Україні середні ціни на АЗС такі:
- бензин А-95 преміум – 78,70 гривні за літр (-0.02 гривні);
- бензин А-95 – 74,57 гривні за літр (без змін);
- бензин А-92 – 69,51 гривні за літр (-0.11 гривні);
- дизпальне – 75,92 гривні за літр (без змін);
- автогаз – 40,10 гривні за літр (-0.03 гривні).
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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