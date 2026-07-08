На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку віднесло в море
На Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яка зникла під час відпочинку на морі
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 7 липня місцеві жителі виявили тіло дитини у воді біля берега в районі міста Південне. Його вилучили на берег та направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
Нагадаємо, 19 червня під час відпочинку на одному зі стихійних пляжів у селі Сичавка дівчинку на надувному колі віднесло у море. Через сильну течію дитину швидко віддалило від берега.
Попри тривалі пошуково-рятувальні роботи, знайти Софію живою не вдалося.
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