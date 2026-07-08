Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові: є постраждалий
У Шевченківському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника по автозаправній станції 8 липня виникла пожежа, є постраждалий
Про це повідомив це мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"У Шевченківському районі ворожий дрон поцілив по автозаправці - на місці пожежа", - зазначив Терехов.
Згодом він поінформував про одного постраждалого внаслідок влучання. У нього осколкове поранення.
Нагадаємо, що російський безпілотник вдень 8 липня вдарив по автозаправній станції у Краматорську Донецької області, виникла пожежа.
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