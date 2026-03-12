Актриса Антонина Хижняк объяснила, почему может носить одежду 9 лет
Актриса Антонина Хижняк призналась, что в ее гардеробе много старых вещей. Артистка объяснила, почему не хочет гнаться за трендами
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" снялась в видео блогера Николаса Кармы. Она рассказала, сколько стоит ее образ.
- Сапоги . Звезда до сих пор ходит в той же паре, за которую ее спрашивал Николас еще два года назад – за 200 евро.
- Сумочка – тоже проверенный временем аксессуар, который актриса приобрела два года назад примерно за 200 евро.
- Очки – единственная свежая покупка, которую актриса сделала себе в подарок. Они стоят 6,5 тысячи гривен (со скидкой).
- А вот о пальто красавица умолчала. Впрочем, в комментариях призналась, что это – стильное изделие от украинского бренда Must Have. Мы нашли его на сайте по цене 8 999 грн.
По словам артистки, она может носить вещи по 8-9 лет, и она не считает это чем-нибудь плохим. Как оказалось, деньги актриса откладывает в большую цель.
"У меня сейчас есть конкретная цель, я работаю над тем, чтобы иметь свое собственное жилье. Это для меня приоритет", – говорит Антонина Хижняк.
Справка . Антонина Хижняк – украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Украины. Многим зрителям она особенно известна благодаря роли в сериале "Поймать Кайдаша". Кроме того, Хижняк является актрисой дубляжа, и озвучила немало проектов: например, "Дедпул", "Ножи наголо", "Аркейн" и многие другие.