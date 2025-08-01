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Нещодавно співачка Ольга Горбачова зізналась, що вона і її чоловік уже готуються до офіційного розлучення. Тепер і сам Нікітін прокоментував зміни у своєму житті

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Продюсер у соцмережі написав, що він готовий до нового етапу в житті. При цьому він вирішив не згадувати Ольгу Горбачову, яка скоро стане знову колишньою дружиною.

"Життя дивовижне. У кожного із нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду", - написав Нікітін.

Нагадаємо, раніше співачка Ольга Горбачова підтвердила її розлучення з Юрієм Нікітіним. Пара була двічі одружена, і це вже, відповідно, друге розлучення. За словами артистки, це сталось через її власні внутрішні зміни та переживання.