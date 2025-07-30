Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Нещодавно акторка Дар'я Петрожицька в одному з інтерв'ю розповіла, що їй не подобається те, що в українське кіно часто кличуть просто медійних людей. На її думку, потрібно більше запрошувати акторів, які на це вчились. Як приклад, вона навела Лесю Нікітюк, яка зіграла у фільмі "Песики".

Акторка і гумористка Ірина Сопонару підтримала Лесю Нікітюк. Вона заявила, що любов глядача або є, або її немає. Сопонару зазначила, що диплом не є гарантією таланту.

"Коли критикуєш колег за відсутність диплому, пам'ятай: глядачу не важливо, де ти вчився. Йому важливо, чи ти справжній у кадрі. Леся Нікітюк у "Песиках" була живою, щирою й улюбленою. Це не про диплом. Це про талант і віддачу. Актор - це не тільки професія. Це ще й повага до інших акторів. "Мир, сестринство і талант понад усе", - каже Ірина Сопонару.

Що говорила Дар'я Петрожицька. Раніше акторка Дар'я говорила про те, що талановиті актори часто залишаються поза увагою творців, бо не мають медійності. На думку Петрожицької, зараз пішла тенденція, що ти можеш бути непрофесійним, але мати ролі, коли актори сидять в театрах і не знімаються.

"Навіть про себе скажу: чому на головну роль не взяти акторку. Водночас Леся розумниця, молодець, вона це зробила. Мені дуже сподобалося, але така тенденція. Хочеться більше щоб актори знімалися, бо ми на це вчилися", - розмірковувала Петрожицька.

Леся Нікітюк відреагувала на ці слова з гумором. Вона лише написала у соцмережі, що більше не буде зніматися в кіно, а піде писати пісні.