Юрий Никитин впервые вышел на связь после заявления Горбачевой о разводе
Недавно певица Ольга Горбачева призналась, что она и ее муж уже готовятся к официальному разводу. Теперь и сам Никитин прокомментировал перемены в своей жизни
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Продюсер в соцсети написал, что готов к новому этапу в жизни. При этом он решил не вспоминать Ольгу Горбачеву, которая скоро станет снова бывшей супругой.
"Жизнь удивительна. У каждого из нас есть возможность начинать все сначала, но на новом уровне нашего спирального развития и с учетом прекрасного прошлого опыта", – написал Никитин.
Напомним, ранее певица Ольга Горбачева подтвердила ее развод с Юрием Никитиным. Пара была дважды замужем, и это уже, соответственно, второй развод. По словам артистки, это произошло из-за ее собственных внутренних изменений и переживаний.