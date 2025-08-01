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01 августа 2025, 23:50

Юрий Никитин впервые вышел на связь после заявления Горбачевой о разводе

01 августа 2025, 23:50
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Фото из открытых источников
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Недавно певица Ольга Горбачева призналась, что она и ее муж уже готовятся к официальному разводу. Теперь и сам Никитин прокомментировал перемены в своей жизни

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Продюсер в соцсети написал, что готов к новому этапу в жизни. При этом он решил не вспоминать Ольгу Горбачеву, которая скоро станет снова бывшей супругой.

"Жизнь удивительна. У каждого из нас есть возможность начинать все сначала, но на новом уровне нашего спирального развития и с учетом прекрасного прошлого опыта", – написал Никитин.

Напомним, ранее певица Ольга Горбачева подтвердила ее развод с Юрием Никитиным. Пара была дважды замужем, и это уже, соответственно, второй развод. По словам артистки, это произошло из-за ее собственных внутренних изменений и переживаний.

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