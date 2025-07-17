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Відома бандуристка рідко коментувала своє особисте життя. На цей раз вона зізналась, що є важливі зміни

Про це артистка розповіла в інтервʼю Марічці Падалко, передає RegioNews.

Марина Круть зізналась, що зараз в її житті є чоловік, до якого вона відчуває симпатію. Він зараз не в Києві, але бандуристка уточнила, що він не є військовослужбовцем.

Також співачка розповіла про свої колишні стосунки. Артистка переконана, що попри розрив варто залишатися людьми й не поливати один одного брудом. Вона навіть підтримує деяких зі своїх колишніх. Наприклад, допомагала купувати авто тим, хто зараз служить на фронті.

Довідка. Марина Круть — українська співачка, поетеса та композиторка. Вона також відома бандуристка. Артистка кілька разів брала участь у Національному відборі на конкурс Євробачення.