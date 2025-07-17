Співачка Марина Круть зізналась, що в її житті з'явився чоловік
Відома бандуристка рідко коментувала своє особисте життя. На цей раз вона зізналась, що є важливі зміни
Про це артистка розповіла в інтервʼю Марічці Падалко, передає RegioNews.
Марина Круть зізналась, що зараз в її житті є чоловік, до якого вона відчуває симпатію. Він зараз не в Києві, але бандуристка уточнила, що він не є військовослужбовцем.
Також співачка розповіла про свої колишні стосунки. Артистка переконана, що попри розрив варто залишатися людьми й не поливати один одного брудом. Вона навіть підтримує деяких зі своїх колишніх. Наприклад, допомагала купувати авто тим, хто зараз служить на фронті.
Довідка. Марина Круть — українська співачка, поетеса та композиторка. Вона також відома бандуристка. Артистка кілька разів брала участь у Національному відборі на конкурс Євробачення.