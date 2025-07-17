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Співачка Tayanna зізналась, що з нею стався за кордоном інцидент. Таке може трапитися майже з кожним мандрівником

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Зараз співачка Tayanna знаходиться за кордоном зі своїм 10-річним сином. У своєму блозі артистка розповіла про інцидент, який стався з нею під час подорожі.

Співачка розповіла, що зараз вона та її син прибули до Варшави літаком. От тільки валізу артистка забула біля паркомату в Німеччині. Тепер сталось так, що вона у Варшаві, а її речі досі в Берліні.

Довідка. Tayanna (Тетяна Решетняк) - відома українська співачка, композиторка та ведуча. Багатьом глядачам вона знайома також завдяки участі в 4 сезоні "Голосу країні". Там вона дійшла до фіналу та посіла друге місце.