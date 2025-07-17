Співачка Tayanna розповіла, який інцидент стався з нею за кордоном
Співачка Tayanna зізналась, що з нею стався за кордоном інцидент. Таке може трапитися майже з кожним мандрівником
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Зараз співачка Tayanna знаходиться за кордоном зі своїм 10-річним сином. У своєму блозі артистка розповіла про інцидент, який стався з нею під час подорожі.
Співачка розповіла, що зараз вона та її син прибули до Варшави літаком. От тільки валізу артистка забула біля паркомату в Німеччині. Тепер сталось так, що вона у Варшаві, а її речі досі в Берліні.
Довідка. Tayanna (Тетяна Решетняк) - відома українська співачка, композиторка та ведуча. Багатьом глядачам вона знайома також завдяки участі в 4 сезоні "Голосу країні". Там вона дійшла до фіналу та посіла друге місце.
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
У Києві з озера дістали тіло людини
17 липня 2025, 05:40"Що це, чорт забирай, взагалі було?": Трамп вчергове висловив незадоволення Путіним
17 липня 2025, 05:20На Миколаївщині працівник цегельного заводу потрапив під прес: чоловік помер
17 липня 2025, 05:05Кулінар Євген Клопотенко зізнався, що змусило його повністю перейти на українську мову
17 липня 2025, 04:50На Хмельниччині легковик збив на переході 13-річного підлітка
17 липня 2025, 04:35Є вірогідність, що Путін погодиться на ультиматум Трампа - ЗМІ
17 липня 2025, 04:10На Дніпропетровщині у ставку втопився чоловік
17 липня 2025, 03:55Співачка Марина Круть зізналась, що в її житті з'явився чоловік
17 липня 2025, 03:40Жирна ціль: у Токмаку розвідники знищили російських операторів дронів
17 липня 2025, 03:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом