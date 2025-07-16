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16 липня 2025, 23:32

"Взагалі-то треба бути незалежною від чоловіка": дружина Остапчука відповіла на критику і сказала, на чому заробляє

16 липня 2025, 23:32
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Фото з відкритих джерел
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Дружина телеведучого Володимира Остапчука відповіла на критику щодо нібито залежності від чоловіка. Вона розповіла, на чому будується її власний дохід

Про це повідомляє "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

Катерина Остапчук у своєму блозі зазначила, що для неї важливо бути незалежною. За її словами, вона заробляє онлайн і має власний дохід.

"Писали, що взагалі-то треба бути незалежною від чоловіка. Погоджуюся, але що робити, якщо я онлайн заробляю набагато більше, ніж можу заробляти зі своєї професії офлайн? Це не досягнення — заробляти на тому, що сторіз знімаєш? За мене їх Вова знімає? За мене жартує? За мене робить ефективно рекламу?", - каже вона.

Вона також додала, що не бачить нічого поганого в тому, що родину забезпечує її чоловік. Вона також заробляє, але гроші витрачає виключно на себе.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук та його дружина Катерина разом із маленьким сином переїхали зі столиці. Вони знайшли дім у Київській області, але точну локацію Катерина не називала. Раніше вона казала про те, що їхня стара київська квартира була близько до залізниці, а тому — там часто було гучно.

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