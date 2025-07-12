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12 липня 2025, 02:00

Росіяни атакували студію, де Надя Дорофєєва записувала кліп

12 липня 2025, 02:00
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Фото: YouTube
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Внаслідок російського обстрілу була знищена студія. Ще нещодавно Надя Дорофєєва та Позитив знімали там відео

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Співачка розповіла, що внаслідок нещодавнього обстрілу була знищена студія, в якій вона та Олексій Завгородній (Позитив) знімали нове музичне відео. Артистка зізнається, що такі новини їй психологічно складно витримувати.

"Студію не будуть відновлювати, тому команда не просить про допомогу. Просять лише про одне — підтримувати наші Сили оборони, донатити. Я не знаю, як вивозити ці щоденні контрасти…" — написала артистка.

Фото: Instargam

Нагадаємо, цей самий кліп Надя та Позитив записали не просто так, а задля благодійного збору. За добу їм вдалось зібрати 3 158 705 гривень. Символічно, що гроші, зібрані завдяки роботі з цієї студії, підуть на покупку турелей Sky Sentinel зі штучним інтелектом, які допомагають знищувати російські дрони та ракети.

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