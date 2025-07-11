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11 липня 2025, 04:50

Журналістка Емма Антонюк готується стати мамою: що для цього вона хоче зробити

11 липня 2025, 04:50
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Фото з відкритих джерел
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Журналістка Емма Антонюк зараз незаміжня і не перебуває в стосунках. Проте інфлюенсерка все ж готується до материнства заздалегідь

Про це журналістка розповіла в інтерв'ю "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Емма Антонюк зізналась, що в неї є думки про материнський досвід. Вона зазначила, що зараз їй 35 і в неї немає партнера. Тому вона не впевнена, що готова мати дитину зараз. Однак вона потурбувалась про те, щоб в майбутньому в неї був такий вибір.

"У майбутньому не знаю. Але хочу заморозити яйцеклітини на випадок, якщо я втрачу можливість, щоби моє тіло їх вироблятиме. Тоді я зможу запліднити заморожено й виносити дитину. Я хочу народжувати нових українців", - каже Емма.

При цьому вона додала, що жінки не змушені народжувати. Вона переконана, що цей вибір повинні робити люди самостійно.

Довідка. Емма Антонюк — журналістка, інфлюенсерка. Вона також називає себе популізаторкою читання, має книжковий клуб. Співавторка подкасту "Асиметрія" та проєкту "Палає".

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