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11 липня 2025, 05:20

Ведучий Володимир Остапчук та його дружина після вибухів у столиці переїджають

11 липня 2025, 05:20
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Фото з відкритих джерел
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У Києві останнім часом все частіше відбуваються обстріли. Тому Володимир Остапчук вирішив, що він з дружиною та маленьким сином переїде

Про це повідомляє "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Дружина ведучого Володимира Остапчук розповіла, що вони живуть біля залізничної колії. Тому в них завжди дуже гучно під час обстрілів. Після останнього обстрілу в них вже не вистачило нервів: родина готується до переїзду.

Пара шукає будинок за Києвом. Особливо їх цікавлять Крюківщина, Гатне, Стоянка, Гореничі. Серед причин переїзду, розповіла Катерина, не лише близькість залізничної інфраструктури, але деталей вона не озвучила.

Нагадаємо, що у ведучого Володимира Остапчука троє дітей. Від шлюбу з Оленою Войтенко (розлучились у 2020 році) в нього син Еван та донька Емілія. Зараз він одружений з Катериною Полтавською (тепер Остапчук). 10 грудня 2024 року в них народився син Тимофій.

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