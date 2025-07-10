Після тривалих чуток спортсмен підтвердив його стосунки з відомою інфлюенсеркою. У соцмережі він опублікував перше їх спільне фото

Таку публікацію футболіст зробив в Instargam, передає RegioNews.

9 липня блогерка Даша Квіткова святкувала свій день народження. Їй виповнилось 27 років. У день народження Даші її коханий, футболіст "Динамо" Володимир Бражко, нарешті підтвердив їхні стосунки офіційно.

У своєму блозі він опублікував фото з Квітковою, і написав "З днем народження, моя кохана".

Фото: Instargam

Нагадаємо, що чутки про їхні стосунки з'явились ще в травні, хоча пара нічого не підтверджувала. В соціальній мережі Даша Квіткова опублікувала фотографію, де можна було побачити лише руку футболіста. Проте прихильники вже тоді впізнали його за татуюваннями.