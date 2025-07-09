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09 липня 2025, 04:50

Акторка Анна Кошмал відповіла на чутки про шлюб з зіркою екранів

09 липня 2025, 04:50
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Фото з відкритих джерел
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Прихильники Анни Кошмал у соцмережах стали робити припущення щодо її чоловіка. Більшість впевнені, що це актор Федір Гурниця

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Анна Кошмал нещодавно народила доньку. Зустріти її з пологового будинку та привітати прийшли друзі й близькі. На одній з фотографій є актор Федір Гурниця. В результаті прихильники стали вважати, що це і є її чоловік.

"Це мій улюблений прикол, бо після фотографії, коли Федір та інші мої друзі приїхали привітати мене в пологовому, пішли ці плітки про те, що Федя мій чоловік. Він мій дуже близький і чудовий друг. Він дуже дорога моєму серцю людина, але він не мій чоловік", - пояснила Анна Кошмал.

Довідка. Анна Кошмал — українська акторка. Багатьом глядачам знайома за проєктами "Свати", "Будиночок на щастя", "Папік" та інші. У 2017 році вона вийшла заміж. У 2018 році вона народила сина Михайла. Вже в березні 2025 року Анна народила доньку Софію. При цьому акторка досі не говорить, хто її чоловік. Відомо лише, що він якось пов'язаний з кіно.

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