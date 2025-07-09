14:18  09 липня
На Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство
12:59  09 липня
У Хмельницькому чоловік вдарив ножем патрульного
10:08  09 липня
На Харківщині під час мобілізації чоловіка побили його 71-річну матір
UA | RU
UA | RU
09 липня 2025, 23:55

Повернення легендарного дуету: Надя Дорофєєва та Позитив розкрили таємницю

09 липня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Надя Дорофєєва та Позитив нещодавно інтригували прихильників новою співпрацею. Це виявилось правдою, проте у артистів також є велика мета

Про це розповіли на сторінці UNITED24 в Instagram, передає RegioNews.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) вперше за п'ять років після завершення роботи у групі "Время и Стекло" об'єднались. Зробили вони це для збору. Артисти збиратимуть 505 404 гривень на захист українського неба.

Ці гроші спрямують на покупку турелей Sky Sentinel зі штучним інтелектом, які допомагають знищувати російські дрони та ракети. Збір триватиме рівно 24 години. Протягом доби українці зможуть долучитися, а в якості подяки артисти розіграють унікальні подарунки, які пов'язані з історією їхнього дуету.

Подарунки будуть розігруватися рандомно. Зокрема, це ексклюзивний мерч, персональні відеопривітання від Наді та Олексія. Коли буде сума 404 000 гривень, артисти відкриють тизер майбутнього спільного музичного кліпу.

Коли кошти будуть зібрані, Надя Дорофеева та Позитив покажуть музичне відео на нову дуетну пісню.


Нагадаємо, 8 липня Надя Дорофєєва та Позитив анонсували спільну роботу. Зробили вони це саме в цю дату, адже це рівно п'ять років з виходу їхнього останнього музичного відео в групі "Время и стекло".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес артист співачка
Акторка Анна Кошмал відповіла на чутки про шлюб з зіркою екранів
09 липня 2025, 04:50
Дружина Тімура Мірошниченка пояснила, чому вони змінили ім'я сину
09 липня 2025, 04:05
Світовий успіх: у центрі Парижа український дизайнер оформив 12 вітрин універмагів
09 липня 2025, 02:20
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
У Хмельницькому сталася пожежа в ресторані
10 липня 2025, 00:25
У Харкові судили чоловіка, який влаштував стрілянину з постраждалими
09 липня 2025, 23:45
Авіаудар по Костянтинівці: троє людей загинули, є постраждалі
09 липня 2025, 23:35
На Харківщині викрили аграрія, який працював на росіян
09 липня 2025, 22:40
На Івано-Франківщині зіткнулися два авто на пішохідному переході: подробиці події
09 липня 2025, 21:44
Росіяни регулярно атакуватимуть Україну по тисячі дронів - NYT
09 липня 2025, 21:35
Аварія з двоповерховим автобусом у Дніпрі: в якому стані постраждалі
09 липня 2025, 21:25
У Києві 37-річний чоловік обікрав банкомати та обмінники на понад 16 млн гривень
09 липня 2025, 21:19
Росіяни обстріляли вокзал у Херсоні: чи є постраждалі внаслідок удару
09 липня 2025, 20:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »