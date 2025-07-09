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Надя Дорофєєва та Позитив нещодавно інтригували прихильників новою співпрацею. Це виявилось правдою, проте у артистів також є велика мета

Про це розповіли на сторінці UNITED24 в Instagram, передає RegioNews.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) вперше за п'ять років після завершення роботи у групі "Время и Стекло" об'єднались. Зробили вони це для збору. Артисти збиратимуть 505 404 гривень на захист українського неба.

Ці гроші спрямують на покупку турелей Sky Sentinel зі штучним інтелектом, які допомагають знищувати російські дрони та ракети. Збір триватиме рівно 24 години. Протягом доби українці зможуть долучитися, а в якості подяки артисти розіграють унікальні подарунки, які пов'язані з історією їхнього дуету.

Подарунки будуть розігруватися рандомно. Зокрема, це ексклюзивний мерч, персональні відеопривітання від Наді та Олексія. Коли буде сума 404 000 гривень, артисти відкриють тизер майбутнього спільного музичного кліпу.

Коли кошти будуть зібрані, Надя Дорофеева та Позитив покажуть музичне відео на нову дуетну пісню.

Нагадаємо, 8 липня Надя Дорофєєва та Позитив анонсували спільну роботу. Зробили вони це саме в цю дату, адже це рівно п'ять років з виходу їхнього останнього музичного відео в групі "Время и стекло".