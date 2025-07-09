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09 липня 2025, 02:20

Світовий успіх: у центрі Парижа український дизайнер оформив 12 вітрин універмагів

09 липня 2025, 02:20
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Фото з відкритих джерел
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У Франції щороку проводять тиждень високої моди. На цей раз вітрини в Парижі оформив відомий дизайнер з України

Про це дизайнер розповів в Instagram, передає RegioNews.

Вперше в історії української моди український бренд оформив 12 вітрин мережі універмагів "Галері Лафайєт" (Galeries Lafayette) у центрі Парижа. Це сталось на честь 10 річниці бренду Ruslan Baginskiy.

Фасад головної будівлі Galeries Lafayette прикрасили банером бренду у кольорах українського прапора. Проєкт є частиною офіційної програми Тижня високої моди у Франції.

"27 мільйонів людей на рік, легендарні вітрини й стіни Galeries Lafayette, які зазвичай оформлюють світові гіганти моди, — тепер розповідають про Україну! До кінця серпня!! Про Ruslan Baginskiy, про моду, ремесло й традиції, про український аванґард і силу української культури", - написав Руслан Багінський.


Довідка. Руслан Багінський — український дизайнер головних уборів та аксесуарів. Речі від бренду Ruslan Baginskiy неодноразово привертали увагу зірок: ці капелюхи любить співачка Мадонна, а також Тейлор Свіфт та Майлі Сайрус, і багато інших селебриті світового рівня.

Крім того, в лютому 2020 року перша леді України Олена Зеленська вдягала капелюх від Руслана Багінського, коли була на прийомі в Папи Римського Франциска.

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