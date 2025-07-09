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Про це дружина телеведучого розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай, передає RegioNews.

За словами Інни, коли вона і Тімур всиновили сина Марселя, в нього було інше ім'я. Вона зазначила, що чомусь боялась, що його знайдуть біологічні батьки та вкрадуть. Інна тривожилась, що біологічні батьки хлопчика можуть йому нашкодити. Вона хоче, щоб він все дізнався лише тоді, коли буде морально готовий до цього.

При цьому в адвокатки має дані про його батьків. Інна навіть знайшла інформацію про них у реєстрі судових рішень.

"У нас є їхні прізвища, ім'я, по батькові, реєстраційні номери облікової картки платників податків та їхня реєстрація на момент позбавлення батьківських прав. Я з цією інформацією робила тільки те, що перший час моніторила реєстр судових рішень і дивилася, чим вони там живуть. Їх дуже часто притягали до відповідальності за якісь побутові на підґрунті алкоголю сварки, бійки і все таке. Я так стежила за їхнім життям. Від 2022 року жодних рішень немає, тому не знаю, чи вони припинили, чи виїхали. Нічого не знаю", - розповіла Інна Мірошніченко.

Довідка. Ведучий Тімур Мірошниченко та адвокатка Інна одружились у 2018 році. В тому ж році в них народилась донька Мія. Уже у 2019 році в них народився син Марк. У 2023 році пара всиновила дворічного хлопчика, якого назвали Марселем. Через рік у них в родині знову сталось поповнення: всиновили 8-річну дівчинку Ангеліну.