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22 травня 2025, 22:30

Блогерка Даша Квіткова заінтригувала прихильників коханим чоловіком: у ЗМІ розсекретили хто це

22 травня 2025, 22:30
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Фото: YouTube
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Блогерка Даша Квіткова в соцмережі показала свого коханого чоловіка, але лише його руку. ЗМІ цього вистачило, щоб здогадатися, хто це може бути

Про це повідомляє Радіо Люкс, передає RegioNews.

В Instagram Даша Квіткова опублікувала фотографію, де вона притуляється до плеча незнайомця. Обличчя чоловіка не видно, проте можна помітити татуювання. У підписі інфлюенсерка написала, що "має щось розповісти" підписникам.

ЗМІ та прихильники завдяки татуюванню стали намагатися вгадати, хто новий обранець Даші Квіткової. В результаті всі прийшли до висновку, що це 23-річний футболіст збірної України Володимир Бражко.

Інсайдери кажуть, що пара разом вже кілька місяців. Зазначається, що їхні друзі про роман уже знають.

Довідка. У 2020 році Даша Квіткова вийшла заміж за ведучого Микиту Добриніна. У 2021 році в них народився син Лев. Проте вже у 2023 році вони оголосили про розлучення. Після цього Даша Квіткова не говорила багато про своє особисте життя.

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