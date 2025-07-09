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09 июля 2025, 23:55

Возвращение легендарного дуэта: Надя Дорофеева и Позитив раскрыли тайну

09 июля 2025, 23:55
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Фото из открытых источников
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Надя Дорофеева и Позитив недавно интриговали сторонников новым сотрудничеством. Это оказалось правдой, однако у артистов также есть большая цель

Об этом рассказали на странице UNITED24 в Instagram, передает RegioNews .

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) впервые через пять лет после завершения работы в группе "Время и Стекло" объединились. Сделали они это для сбора. Артисты собирают 505 404 гривен в защиту украинского неба.

Эти деньги будут направлены на покупку турелей Sky Sentinel с искусственным интеллектом, которые помогают уничтожать российские дроны и ракеты. Сбор продлится ровно 24 часа. В течение суток украинцы смогут приобщиться, а в качестве благодарности артисты разыграют уникальные подарки, связанные с историей их дуэта.

Подарки будут разыгрываться рандомно. В частности, это эксклюзивный мерч, персональные видеопоздравления от Нади и Алексея. Когда будет сумма 404 тысячи гривен, артисты откроют тизер будущего общего музыкального клипа.

Когда деньги будут собраны, Надя Дорофеева и Позитив покажут музыкальное видео на новую дуэтную песню.


Напомним, 8 июля Надя Дорофеева и Позитив анонсировали совместную работу. Сделали они это именно в эту дату, ведь это ровно пять лет с выхода их последнего музыкального видео в группе "Время и стекло".

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