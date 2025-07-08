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08 липня 2025, 23:30

"Завтра": Надя Дорофєєва та Позитив неочікувано натякнули на повернення легендарного дуету

08 липня 2025, 23:30
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Фото з відкритих джерел
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Співаки Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) здивували шанувальників новою появою разом. Вони опублікували відео, в якому натякнули на дует як у старі часи

Таке відео артисти опублікували в Instagram, передає RegioNews.

Рівно п'ять років тому гурт "Время и Стекло" випустив останню пісню "Last Dance". Тепер у ту саму дату Надя Дорофєєва та Позитив опублікували відео, де вони сидять разом на пресконференції.

У жартівливому відео артисти ухиляються на всі питання про можливе повернення. Проте згодом на питання "коли це станеться" вони кажуть чітке - "завтра". Тому, скоріше за все, вже 9 липня на прихильників дуету чекають новини.


Довідка. "Время и Стекло" - популярний український поп-дует. Вони дебютували у 2010 році, і згодом стали топовими артистами на українській сцені. Гурт існував 10 років. У 2020 році вони оголосили про завершення співпраці. Сьогодні Надя Дорофєєва та Позитив продовжують виступати, але вже як сольні виконавці.

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