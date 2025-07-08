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Брат Христини Соловій служить у ЗСУ. Тому коли він нарешті зміг взяти відпустку, дівчина намагається провести з ним якомога більше часу

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Христина Соловій поділилась з прихильниками радісними емоціями. Вперше за останні пів року служби її брат Євген зміг приїхати у відпустку. За словами Христини, вона намагається запам'ятовувати кожну мить, яку їм вдається проводити разом.

"Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох вже став другим домом. Підтримуйте наших захисників та захисниць", — написала співачка.

Фото: Instagram

Довідка. Христина Соловій — українська співачка та авторка-виконавиця пісень лемківського походження. Після початку повномасштабної війни вона, як і інші артисти, почала виступати на благодійних концертах. За кордоном, за даними Forbes, станом на середину 2022 року вона вже зібрала близько 106 тисяч євро, які перерахувала на ЗСУ.