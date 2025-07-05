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05 липня 2025, 02:40

"Це все брєдятіна": Сергій Притула відповів на звинувачення в тому, що він нібито бере гроші з донатів

05 липня 2025, 02:40
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Фото: YouTube
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Фонд Сергія Притули часто критикують в соціальній мережі. Волонтер відверто розповів, хто насправді фінансує роботу його офісу

Про це волонтер розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

Сергій Притула часто отримує критику за те, що він нібито забирає багато грошей зі свого благодійного фонду на свої потреби та отримання офісу. Проте він зазначив: не бере з донатів не копійки.

За словами Сергія Притули, за законом фонд має право використовувати 20% від благодійних внесків, але вони цього не роблять. За його словами, витрати на офіс компенсують партнери (зокрема, це великі бізнеси).

"Це все брєдятіна, що фонд забирає собі якісь відсотки на утримання себе. Це, відверто кажучи, брехня. Я вже три роки пояснюю, як у нас відбувається вся ця історія, але все одно з’являється якийсь рандомний Вася, який буде всім розказувати, що нам не можна вірити", - каже Притула.

Сам він живе на власний дохід. Він зазначив, що має вже не такі доходи, як в період телевізійної кар'єри, проте йому вистачає на життя. Крім того, його дружина теж має свій маленький бізнес.

При цьому повертатися на телебачення він не планує.

"Станом на зараз я не розглядаю можливості повернення на телебачення, бо не відчуваю спромоги. Я багато років пропрацював в сегменті де людям потрібно було дарувати позитивну емоцію. Не те щоб вона в мені була зовсім випалена. Але достатньо критично, щоб я розумів, що не можу бути в кадрі таким, як до 2022 року. Складна історія, але я себе більше не бачу в системі координат камер, софітів, гримерки, якогось пензлика з гримом і костюмерів, які кажуть: "Серьожа, примір цей лук", - каже волонтер.

Довідка. "Благодійний фонд Сергія Притули" було засновано ще у 2020 році. Фонд займається придбанням та постачанням автомобілів, безпілотних літальних апаратів, тепловізорів, рацій, екіпірування, медикаментів. Спочатку фонд займався допомогою захисникам столиці, проте згодом з'явились і інші проєкти. Зараз Сергій Притула та його команда допомагають захисникам на різних напрямках фронту.

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