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05 липня 2025, 02:20

Повністю втратили дім: співачка Олена Тополя закликала допомогти її сусідам, в будинок яких влучила ракета

05 липня 2025, 02:20
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Олена Тополя розповіла, що сталось з її сусідами. Внаслідок російського удару родина втратила житло

Про це повідомляє "Територія А", передає RegioNews.

Співачка Олена Тополя, в якої внаслідок обстрілу пошкоджена квартира, просить підтримати її сусідів. За словами артистки, це люди з будинку навпроти. Після ракетного удару родина повністю втратила своє житло.

"Наші сусіди увійшли в ситуацію та прихистили їх у нашому будинку — віддали свою вцілілу квартиру, в якій можна жити. Але навіть попри це, ці люди залишаються без майна. Єдина надія зараз — це підтримка від інших людей", - сказала співачка.

Допомогти можна за посиланням.

Нагадаємо, що ніч на 23 червня під час обстрілу столиці одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Шевченківському районі. Поруч живуть Тарас та Олена Тополя з дітьми. Всередині, за словами Тараса, все розтрощене. На щастя, ніхто не постраждав з родини.

При цьому Олена Тополя розповідала, що поки що продовжує жити у своїй квартирі. За її словами, там є ліжко, вода та газ. Артистка описала це словами: "жити можна". Паралельно вони з чоловіком шукають нове житло.

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