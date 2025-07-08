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08 июля 2025, 02:30

Певица Кристина Соловий показала фото с братом, который впервые за долгое время приехал со службы

08 июля 2025, 02:30
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Фото из открытых источников
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Брат Кристины Соловий служит в ВСУ. Поэтому когда он наконец-то смог взять отпуск, девушка пытается провести с ним как можно больше времени

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Кристина Соловий поделилась с поклонниками радостными эмоциями. Впервые за последние полгода ее брат Евгений смог приехать в отпуск.

"Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом. Поддерживайте наших защитников и защитниц", - написала певица.

Фото: Instagram

Справка. Кристина Соловий — украинская певица и автор-исполнительница песен лемковского происхождения. После начала полномасштабной войны она, как и другие артисты, начала выступать на благотворительных концертах. За рубежом, по данным Forbes, на середину 2022 года она уже собрала около 106 тысяч евро, которые перечислила на ВСУ.

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