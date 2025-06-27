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27 червня 2025, 02:40

Особливий день: співачка Kola показала фото зі свого весілля

27 червня 2025, 02:40
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Фото: YouTube
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Популярна українська співачка Kola вперше показала фото зі своїм чоловіком. Вона зробила це в день їхньої річниці

Таку публікацію артистка зробила в Instagram, передає RegioNews.

Співачка Kola (Анастасія Прудіус) вперше показала фотографії зі свого весілля. 26 липня вона зі своїм чоловіком відзначала річницю. У своїй публікації вона подякувала коханому за той особливий день.

Артистка також написала, що їй дуже шкода, що її друзі не змогли розділити тоді з нею цей момент, адже в Україні війна. Проте вона пообіцяла, що після перемоги України вони знову відсвяткують, але вже всі разом.

Довідка. Kola восени 2023 року зізналась, що таємно вийшла заміж. Про свого коханого вона в інтерв'ю не говорить багато. Проте відомо, що його звуть В'ячеслав і він громадянин Ізраїлю. За словами артистки, вони вперше зустрілись влітку 2022 року, коли вона готувала благодійний виступ в Ізраїлі.

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