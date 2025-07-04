Фото из открытых источников

Старшая дочь певицы Оли Поляковой объявила о помолвке. Ее мать уже успела отреагировать на это

Такое видео опубликовала Маша Полякова в Instagram, передает RegioNews.

В своем блоге Маша опубликовала видео, сделанное во время отдыха на яхте. Здесь можно увидеть как ее парень сделал предложение ей. Маша ответила "да" и уже в конце видео она имела обручальное кольцо на пальце.

Певица Оля Полякова отреагировала на новость с юмором. Похоже, дочь не рассказывала ей об этом лично, поэтому артистка написала, что о том, что станет бабушкой, наверняка тоже узнает из Instagram.

Фото: Instagram

Справка. 20-летняя дочь певицы Оли Поляковой учится в США и занимается музыкой. Ее парня (а теперь жениха) зовут Эден Пассарелли. Где и когда они познакомились неизвестно, однако они играют в одной группе: Маша поет, а Эден играет на гитаре.