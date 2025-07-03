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03 липня 2025, 04:45

Гуморист Юрій Ткач вдруге зробив пропозицію своїй дружині

03 липня 2025, 04:45
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Фото з відкритих джерел
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Гуморист Юрій Ткач розповів, як він здивував свою дружину на їхню річницю. Виявилось, що артист вдруге в житті став на коліно та зробив пропозицію

Про це повідомляє "Радіо Люкс", передає RegioNews.

Юрій Ткач розповів, що не так давно у нього в стосунках із дружиною була криза. Проте вони подолали цей складний етап. За словами гумориста, він минулого року знову освідчився дружині.

"Близько року тому я зробив дружині пропозицію — пропозицію обвінчатися. Віка святкувала день народження, це був один з моїх подарунків, який став для неї цілковитою несподіванкою. Я став на коліно, подарував обручку та великий букет. У неї був шоковий стан, вона плакала", - розповів Юрій Ткач.

Зараз пара ще не планує церемонію, але вони впевнені, що "дата сама себе знайде".

Довідка. Юрій Ткач — український гуморист, учасник шоу "Ліга Сміху" та "Танці з зірками". Багатьом глядачам він знайомий за проєктом "Одного разу під Полтавою".

З дружиною Вікторією він одружився у 2014 році. Минулого року вони відзначали 10 річницю. У 2016 році в них народилась донька Ліза.

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