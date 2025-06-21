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21 червня 2025, 02:55

"Вона прекрасно виглядає": співак Тарас Тополя розповів, як ставиться до спокусливих фото дружини

21 червня 2025, 02:55
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Фото з відкритих джерел
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Співак Тарас Тополя розповів, що пишається дружиною. Адже вона зараз повернулась до активної музичної кар'єри

Про це артист розповів у інтерв'ю Марічці Падалко, передає RegioNews.

За словами Тараса Тополі, він дуже радий, що його дружина Алена зараз має активність в піснях та кліпах. Він зазначив, що вона зараз перекладає старі пісні з російської на українську, створює нові, знімає відеокліпи, і вона прекрасно виглядає. Тополя з гордістю каже, що в нього фантастична дружина.

Тарас зазначив, що він підтримує її спокусливі фото. За його словами, вже треба багато зусиль, щоб тримати себе в тонусі. Олена — матір трьох дітей, і вона докладає багато зусиль, щоб так чудово виглядати. Хоча в деяких моментах він може зробити зауваження.

"Це якісь тіктоки були деякі. От я зауважив - і вона їх прибрала. Я це ціную. Я кажу: "Дивись, уявімо, що це Ромашка подивиться - не треба. Наш старшенький це прочитає - не треба". І вона: "Дійсно так" - і прибрала", - розповів Тарас.

При цьому він зізнався, що еротичні фото інших жінок в соцмережах не лайкає. За словами Тараса, якби він це зробив, йому б "дали вдома на горіхи".

Довідка. Тарас Тополя — український співак, фронтмен гурту "Антитіла". З початку 2022 року разом з учасниками гурту записався до лав Територіальної оборони ЗСУ. Також з березня того ж року займався "Благодійним фондом "Антитіла", метою якого була підтримка підрозділів на війні.

З 2013 року одружений зі співачкою Оленою Тополею. Разом виховують трьох дітей: синів Марка та Романа, доньку Марію.

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