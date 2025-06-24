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24 червня 2025, 00:00

"Як на курорті": ведуча Леся Нікітюк розповіла про свій досвід материнства

24 червня 2025, 00:00
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Фото з відкритих джерел
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Нещодавно відома телеведуча вперше стала мамою. Тепер вона розповіла прихильникам, як їй вдається роль мами

Про це Леся Нікітюк написала на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

За словами ведучої, від друзів та знайомих вона отримувала поради про няню (а краще навіть дві). Рідні бажали їй терпіння, коли вона стала молодою мамою. Проте, зізналась Леся, вона почувається як на курорті.

Нікітюк пояснила, що багато років у неї були зйомки по 14-16 годин на добу, коли на сон лишалось 4-5 годин. Тому материнство для неї сприймається інакше.

"Бути з малючком — це відпустка на Ібіці їй богу. Бурхлива відпустка, але в кайф", - пише Леся.

Фото: Instagram

Нагадаємо, що 20 червня Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого.

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