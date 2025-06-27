Фото: YouTube

Популярная украинская певица Kola впервые показала фотографии со своим мужем. Она сделала это в день их годовщины

Такую публикацию артистка сделала в Instagram, передает RegioNews.

Певица Kola (Анастасия Прудиус) впервые показала фотографии своей свадьбы. 26 июля она со своим мужем отмечала годовщину. В своей публикации она поблагодарила любимого за этот особый день.

Артистка также написала, что ей очень жаль, что ее друзья не смогли разделить с ней этот момент, ведь в Украине война. Однако она пообещала, что после победы Украины они снова отпразднуют, но уже все вместе.

Справка. Kola осенью 2023 призналась, что тайно вышла замуж. О своем любимом она в интервью не говорит много. Однако известно, что его зовут Вячеслав и гражданин Израиля. По словам артистки, они впервые встретились летом 2022, когда она готовила благотворительное выступление в Израиле.