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25 червня 2025, 05:20

Актор "Дизель шоу" Гашенко пояснив, у якому випадку він може піти на фронт

25 червня 2025, 05:20
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Фото: YouTube
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Актор "Дизель шоу" Євген Гашенко розповів, що він має бронювання від мобілізації. При цьому пояснив, в якому випадку все може змінитися і він може вдягнути військову форму

Про це артист розповів у інтерв'ю Аліні Доротюк, передає RegioNews.

За словами Євгена Гашенка, у нього є бронювання від мобілізації. Він пояснив це тим, що працює на каналі, який транслює "Єдині новини". З цієї причини артист має статус критично важливого.

"Я розумію, що якщо це затягнеться, тоді вже не до гумористичних шоу буде. Якщо повториться історія з 2022 роком, то тоді вже, мабуть, всі підемо туди", - сказав актор.

На думку Євгена Гашенка, артисти приносять більше користі війську благодійною допомогою.

"Ми, як артисти, зараз більше користі принесемо Збройним Силам України, коли збиратимемо кошти, передаватимемо автівки, амуніцію, РЕБи, дрони, все, що ми можемо передати, окрім зброї. Ми це робимо завзято і намагаємось якомога більше зібрати", - каже він.

Довідка. Євген Гашенко — актор, телеведучий, сценарист. Глядачам він знайомий за проєктами "Дизель Студіо". Також Гашенко мав такі кіно та телепроєкти як "Папанькі", "Вижити за будь-яку ціну", "На трьох".

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