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24 июня 2025, 00:00

"Как на курорте": ведущая Леся Никитюк рассказала о своем опыте материнства

24 июня 2025, 00:00
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Фото из открытых источников
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Недавно известная телеведущая впервые стала мамой. Теперь она рассказала поклонникам, как ей удается роль мамы

Об этом Леся Никитюк написала на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

По словам ведущей, от друзей и знакомых она получала советы о няне (а лучше даже две). Родные желали ей терпения, когда она стала молодой матерью. Однако призналась Леся, она чувствует себя как на курорте.

Никитюк объяснила, что многие годы у нее были съемки по 14-16 часов в сутки, когда на сон оставалось 4-5 часов. Поэтому материнство для нее воспринимается по-другому.

"Быть с малышом - это отпуск на Ибице ей богу. Бурный отпуск, но в кайф", - пишет Леся.

Фото: Instagram

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха.

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