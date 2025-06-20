"Холостяк" стартує: актор Тарас Цимбалюк показав фото зі знаменитою червоною доріжкою
Актор Тарас Цимбалюк розповів про зйомки шоу "Холостяк". Він показав прихильникам фото, яке натякає на "початок шоу"
Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instragram, передає RegioNews.
У своєму блозі актор Тарас Цимбалюк опублікував фото, на якому він позує з ведучим шоу "Холостяк" Григорієм Решетніком. Можна помітити, що вони знаходяться на червоній доріжці. Саме в таких декораціях традиційно знімають перший епізод "Холостяка", де герой вперше зустрічає учасниць.
"Тепер офіційно : зйомки "Холостяка" розпочато! Вже цієї осені, на СТБ", - написав Тарас Цимбалюк.
Нагадаємо, що навколо Тараса Цимбалюка в соцмережі також чимало критики. Наприклад, за те, як колись він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім. Проте ведучий Григорій Решетник заступився за нього, зауваживши, що Тарас просив вибачення за свої помилки публічно.
"У Тараса мільйон талантів і гарних рис, він залишається в Україні, працює тут, допомагає армії. Даймо шанс помилятися. Для нас це виклик, але, сподіваюсь, ми й надалі залишимося найкращим і найпопулярнішим телепроєктом країни", - сказав Решетник.