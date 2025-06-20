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20 червня 2025, 21:45

"Холостяк" стартує: актор Тарас Цимбалюк показав фото зі знаменитою червоною доріжкою

20 червня 2025, 21:45
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Фото: YouTube
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Актор Тарас Цимбалюк розповів про зйомки шоу "Холостяк". Він показав прихильникам фото, яке натякає на "початок шоу"

Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instragram, передає RegioNews.

У своєму блозі актор Тарас Цимбалюк опублікував фото, на якому він позує з ведучим шоу "Холостяк" Григорієм Решетніком. Можна помітити, що вони знаходяться на червоній доріжці. Саме в таких декораціях традиційно знімають перший епізод "Холостяка", де герой вперше зустрічає учасниць.

"Тепер офіційно : зйомки "Холостяка" розпочато! Вже цієї осені, на СТБ", - написав Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, що навколо Тараса Цимбалюка в соцмережі також чимало критики. Наприклад, за те, як колись він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім. Проте ведучий Григорій Решетник заступився за нього, зауваживши, що Тарас просив вибачення за свої помилки публічно.

"У Тараса мільйон талантів і гарних рис, він залишається в Україні, працює тут, допомагає армії. Даймо шанс помилятися. Для нас це виклик, але, сподіваюсь, ми й надалі залишимося найкращим і найпопулярнішим телепроєктом країни", - сказав Решетник.

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