Фото: YouTube

Актор Тарас Цимбалюк розповів про зйомки шоу "Холостяк". Він показав прихильникам фото, яке натякає на "початок шоу"

Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instragram, передає RegioNews.

У своєму блозі актор Тарас Цимбалюк опублікував фото, на якому він позує з ведучим шоу "Холостяк" Григорієм Решетніком. Можна помітити, що вони знаходяться на червоній доріжці. Саме в таких декораціях традиційно знімають перший епізод "Холостяка", де герой вперше зустрічає учасниць.

"Тепер офіційно : зйомки "Холостяка" розпочато! Вже цієї осені, на СТБ", - написав Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, що навколо Тараса Цимбалюка в соцмережі також чимало критики. Наприклад, за те, як колись він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім. Проте ведучий Григорій Решетник заступився за нього, зауваживши, що Тарас просив вибачення за свої помилки публічно.