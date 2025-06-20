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20 июня 2025, 21:45

"Холостяк" стартует: актер Тарас Цымбалюк показал фото со знаменитой красной дорожкой

20 июня 2025, 21:45
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Фото: YouTube
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Актер Тарас Цымбалюк рассказал о съемках шоу "Холостяк". Он показал поклонникам фото, намекающее на "начало шоу"

Об этом актер сообщил на своей странице в Instragram, передает RegioNews .

В своем блоге актер Тарас Цымбалюк опубликовал фото, на котором он позирует с ведущим шоу "Холостяк" Григорием Решетником. Можно заметить, что они находятся на красной дорожке.

"Теперь официально: съемки "Холостяка" начаты! Уже этой осенью, на СТБ", - написал Тарас Цымбалюк.

Напомним, что вокруг Тараса Цымбалюка в соцсети тоже немало критики. Например, за то, как когда-то он веселился под российские песни с блоггером Анной Алхим. Однако ведущий Григорий Решетник вступился за него, заметив, что Тарас извинялся за свои ошибки публично.

"У Тараса миллион талантов и хороших черт, он остается в Украине, работает здесь, помогает армии. Давайте шанс ошибаться. Для нас это вызов, но, надеюсь, мы и дальше останемся лучшим и самым популярным телепроектом страны", - сказал Решетник.

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