Фото: YouTube

Актер Тарас Цымбалюк рассказал о съемках шоу "Холостяк". Он показал поклонникам фото, намекающее на "начало шоу"

Об этом актер сообщил на своей странице в Instragram, передает RegioNews .

В своем блоге актер Тарас Цымбалюк опубликовал фото, на котором он позирует с ведущим шоу "Холостяк" Григорием Решетником. Можно заметить, что они находятся на красной дорожке.

"Теперь официально: съемки "Холостяка" начаты! Уже этой осенью, на СТБ", - написал Тарас Цымбалюк.

Напомним, что вокруг Тараса Цымбалюка в соцсети тоже немало критики. Например, за то, как когда-то он веселился под российские песни с блоггером Анной Алхим. Однако ведущий Григорий Решетник вступился за него, заметив, что Тарас извинялся за свои ошибки публично.