"Холостяк" стартует: актер Тарас Цымбалюк показал фото со знаменитой красной дорожкой
Актер Тарас Цымбалюк рассказал о съемках шоу "Холостяк". Он показал поклонникам фото, намекающее на "начало шоу"
Об этом актер сообщил на своей странице в Instragram, передает RegioNews .
В своем блоге актер Тарас Цымбалюк опубликовал фото, на котором он позирует с ведущим шоу "Холостяк" Григорием Решетником. Можно заметить, что они находятся на красной дорожке.
"Теперь официально: съемки "Холостяка" начаты! Уже этой осенью, на СТБ", - написал Тарас Цымбалюк.
Напомним, что вокруг Тараса Цымбалюка в соцсети тоже немало критики. Например, за то, как когда-то он веселился под российские песни с блоггером Анной Алхим. Однако ведущий Григорий Решетник вступился за него, заметив, что Тарас извинялся за свои ошибки публично.
"У Тараса миллион талантов и хороших черт, он остается в Украине, работает здесь, помогает армии. Давайте шанс ошибаться. Для нас это вызов, но, надеюсь, мы и дальше останемся лучшим и самым популярным телепроектом страны", - сказал Решетник.