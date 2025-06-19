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19 червня 2025, 04:20

Ведуча Маша Єфросиніна пояснила, чому вона не виїхала за кордон

19 червня 2025, 04:20
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Фото: YouTube
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За словами ведучої, в неї в Україні життя. Єфросиніна зізналась, що за кордоном вона не відчувала такої жаги до життя, як вдома

Про це ведуча розповіла у своєму Instagram, передає RegioNews.

Маша Єфросиніна розповіла прихильникам про свої переживання кожної ночі, коли в Києві лунають вибухи. За словами ведучої, в такі моменти вона питає себе, "чому вона тут?". Останні місяці її родина спить в коридорі, і вона вже забула як пахне її ліжко. Проте все одно і Єфросиніна, і її родина лишається в Києві.

За словами ведучої, коли вона пів року жила в Німеччині, вона не відчувала себе "живою". Однак вдома вона знайшла справжній сенс.

Маша розповіла, що вона питала в сина, чи хоче він за кордон. Проте хлопчик відмовив.

"Якщо ти обіцяєш, що ми при будь-якій тривозі спускатимемося в метро, то ні, не хочу! Бо тут ти й тато! Тут моя улюблена школа, друзі, смачна їжа й баскетбол", - цитує Єфросиніна маленького Сашка.

Ведуча зазначила, що всі хочуть і продовжують жити в Україні.

Нагадаємо, після масованої атаки росіян по Києву Маша Єфросиніна в соцмережі звернулась до росіян. Вона порадила їм не траплятися українцям на очі та ховатися по кутках, бо вони назавжди прокляті через свої злочини.

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