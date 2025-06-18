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18 червня 2025, 03:55

Страх і відчай: ведуча Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на атаку на Київ та звернулась до росіян

18 червня 2025, 03:55
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Фото: YouTube
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Ведуча Маша Єфросиніна після масованої атаки на Київ у соцмережі звернулась до росіян. Вона зазначила, що їм краще не траплятися на очі українцям

Про це повідомляє Люкс ФМ, передає RegioNews.

Ведуча Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на масовану атаку на столицю. Ведуча опублікувала фотографії та відео з наслідками російських ударів. Також вона показала реакцію свого маленького сина на вибухи. У підписі вона звернулась до росіян.

"Ось так виглядає сьогоднішній ранок у Києві, столиці України. Новий день розпочався зі зруйнованих життів, страху та відчаю. Одна з російських ракет знесла половину житлового будинку. Пошкоджено сотні будівель. Росія підступно завдає смертельних ударів вночі", - написала Єфросиніна.

Вона також додала, що росіянам краще не траплятися українцям на очі та ховатися по кутках, бо вони назавжди прокляті через свої злочини.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня росіяни завдали масованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 14 людей, 117 жителів отримали поранення. При цьому рятувальні роботи продовжуються, а значить — ці цифри можуть змінитися.

Увечері 17 червня рятувальники дістали з-під завалів тіло молодого хлопця. Його батьки майже весь день чекали, сподіваючись, що він вижив.

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